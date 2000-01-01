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**Рейси з 1 листопада 2018 (включно): ціна в один бік з урахуванням податків, адміністративних та інших обов’язкових зборів і однієї ручної поклажі (макс.: 40 x 30 x 20 см). Валіза на коліщатках і кожне місце зареєстрованого багажу оплачуються додатково. Ціна застосовується лише до бронювань через веб-сайт wizzair.com або мобільний додаток WIZZ. Кількість місць за вказаними цінами обмежена.

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